Cintia Moscovich é a patrona da 62ª Feira do Livro

A escritora Cintia Moscovich foi eleita patrona da 62ª Feira do Livro de Porto Alegre. Ela nasceu em Porto Alegre/RS, em 1958. Jornalista e mestre em Teoria Literária, indicada ao Jabuti em 1997 por “O Reino das Cebolas”. Foi diretora do Instituto Estadual do Livro do Rio Grande do Sul de 2001 a 2002. Vencedora do Prêmio Açorianos de Literatura na categoria Narrativa Longa em 1999 pela novela “Duas Iguais – Manual de amores e equívocos assemelhados”, indicada ao Prêmio Portugal Telecom pelo livro “Arquitetura do Arco-íris” e vencedora por “Essa Coisa Brilhante que é a Chuva” em 2013 na categoria Contos. Cintia é a quinta mulher a conquistar o patronato do evento. As anteriores foram: Maria Dinorah, em 1989; Lya Luft, em 1996; Patrícia Bins, 1998, e Jane Tutikian, 2011. Esta foi a quinta vez em que Cintia chegou entre os patronáveis.

Comentários