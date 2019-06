Circuito de Gestão e Inovação no Agronegócio tem Etapa Pelotas na próxima terça-feira

A Etapa Pelotas do Circuito de Gestão e Inovação no Agronegócio, promovido pelo Instituto de Educação no Agronegócio (I-UMA), contará com especialistas de renome internacional do setor. O evento ocorrerá na próxima terça-feira (25), a partir das 13h30, na Associação Rural de Pelotas. Serão abordados “Os Desafios e Prioridades para uma Produção Agropecuária Sustentável e mais Eficiente”, além de outros conteúdos relevantes para o desenvolvimento da região sul, como a Outorga da Água e a o Agronegócio e a Tríplice Responsabilidade Ambiental.

Serão palestrantes o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do RS e professor de direito agrário, Wellington Pacheco Barros; o gerente regional para a Metade Sul do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Alexandre Ness; e a mestre em Ciências – Instituições Legais – pela Universidade de Wisconsin (EUA) Luisa Falkenberg.

Além desta edição, estão programados para 2019 eventos em São Gabriel (30/07), Esteio (Expointer), Bagé (24/09) e Alegrete (29/10). A entrada para o encontro de Pelotas é franca e as inscrições são limitadas. Interessados devem encaminhar e-mail solicitando a participação para agrocircuito@i-uma.edu.br. Informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3224.6111.

O Circuito de Gestão e Inovação no Agronegócio conta com patrocínio do BRDE. São apoiadores do evento: EMATER/RS, EMBRAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e Câmaras Setoriais e Temáticas, Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura e FEPAM, Associação Gaúcha de Laticinistas e Laticínios, OCERGS, TECNOSINOS e UBAU. O organizador Local é o Escritório Cunha & Silva, Sociedade de Advocacia.

