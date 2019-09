Clair Silveira: Empreendedorismo na enfermagem

Graduada em Enfermagem pela UFRGS em 1996, a fundadora da ESSENCIAL CARE (EC), Clair Silveira, trabalhou até 2002 na área hospitalar, em unidades clínica e de psiquiatria. Dois anos depois, concluiu pós-graduação em Psiquiatria e Saúde Mental. Paralelamente, se aproximou da assistência domiciliar trabalhando em duas empresas do segmento.

Com o empreendedorismo em seu DNA, Clair viu no home care uma oportunidade de empreender neste segmento que, na época ainda incipiente, apontava para um futuro promissor. Foi assim que, em 2007, nascia a ESSENCIAL CARE. Hoje, 12 anos depois, figura entre as três maiores do estado do Rio Grande do Sul.

O interesse pelo franchising surgiu a partir da participação, em 2011, na Feira da ABF – Associação Brasileira de Franchising. Não demorou para que a Presidente da EC se aprofundasse na área, através de cursos de capacitação e pesquisas. Na sequência, contratou uma empresa especializada na formatação de franquias para fazer uma análise da viabilidade do negócio, já que não havia nenhuma empresa franqueadora no segmento de internação domiciliar. O resultado: a EC ostenta o título de franqueadora pioneira nesta área.

Atualmente, a marca está presente em quatro estados do país e no Distrito Federal: Rio Grande do Sul (Porto Alegre e Agudo), Santa Catarina (Florianópolis e Joinville), Bahia (Salvador) , Distrito Federal (Brasília) e Piauí (Teresina). E a motivação da Presidente segue no mesmo compasso: neste ano ela está concluindo MBA em Liderança, Inovação e Gestão 3.0, na PUC/RS.

A experiência bem sucedida de Clair acabou motivando os enfermeiros Eduardo Lineker Arrais e Carlos Eduardo Matos, de Brasília. Segundo Arrais, a decisão de empreender na área de home care era um desejo antigo da época de faculdade, que amadureceu com o tempo, inclusive por conta da tendência de redução dos custos hospitalares. “A dinâmica da atividade é muito prazerosa, com desafios, motivações e novidades constantes. Além disso, está diretamente ligada a nossa profissão, já que somos os gerenciadores de toda a assistência direta ao paciente”, complementa.

Andrea dos Santos Bittencourt, enfermeira franqueada da EC em Agudo, interior do Rio Grande do Sul, destaca que na última década acompanhou diversos casos de pacientes com dificuldades de encontrar atendimento domiciliar, tanto para algum procedimento específico, para locar um equipamento ou para cuidados em geral. “Por isso, decidi empreender e, embora seja um serviço novo para a realidade da região, está sendo gratificante o feedback que estamos recebendo”, garante a enfermeira.

Neste ano, a EC lançou um novo modelo de franquia – o Standard – justamente pensado nos enfermeiros, com investimento a partir de R$ 36 mil, que vem somar-se ao modelo anterior – o Prime – maior e mais completo.

Deixe seu comentário: