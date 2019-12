Acontece Classe empresarial crê na força de um ambiente de maior confiança e na pauta positiva como alavancadores do crescimento para 2020

19 de dezembro de 2019

Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul vinha apresentado um cenário de hostilidade e pouca abertura para receber investimentos. A avaliação é do presidente do LIDE, Eduardo Fernandez, que manifesta seu otimismo ao salientar que “isto está mudando”, devendo seguir neste rastro em 2020, angariando maior desenvolvimento ao Estado. “Visualizamos um cenário positivo, tanto em âmbito municipal quanto federal”, atesta o dirigente, que fala em nome de toda a classe empresarial que sua entidade abriga, cerca de 2.100 filiados em todo o Brasil e 169 no Rio Grande do Sul. São empresas que, somadas, traduzem faturamento e potencial econômico expressivo, chegando a 42% do PIB nacional.

A atuação do LIDE junto a lideranças políticas e setoriais vem sendo decisiva para tomadas de decisão com foco na diminuição do peso do Estado, na competitividade e atração de investimentos, dialogando em prol da abertura e discussão de temas, visando crescimento regional. “Se não resolvermos as questões principais do Estado, alguém vai ter que pagar este preço lá adiante e, com certeza, será toda a sociedade”, aponta Fernandez.

Ele estima que em 2020 o Brasil deverá crescer 2,8% e o Rio Grande do Sul cerca de 2,4%. Já para 2021 os números são mais expressivos, devendo chegar entre 3,5 e 4% em termos nacionais e a 3% no Estado. Na visão do presidente do LIDE, o consumo das famílias e novos projetos, ancorados inclusive em PPPs (Parcerias Público Privadas) responderão por este resultado mais promissor a médio prazo. “A base do desenvolvimento está no investimento privado, com geração de emprego”, reitera.

Segundo Eduardo Fernandez, “é muito importante o ambiente de confiança no País, pois é isto que fará a economia girar, respondendo por estes índices de crescimento”. A contribuição do LIDE frente a este cenário passa por posicionamento e por uma agenda para 2020 que deverá priorizar a presença de personalidades e temas relevantes ao debate sociopolítico-econômico. Ele adianta que o primeiro palestrante que abrirá o calendário da entidade, em março, será o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, “que depois de muito tempo, virá pela primeira vez ao Estado para falar sobre as reformas que estão sendo traçadas para o País”.

Ele também menciona fóruns que serão levados ao interior gaúcho, um deles inclusive em Bento Gonçalves, com a participação do secretário de Desburocratização, Paulo Uebel, com foco nas Reformas Administrativas. O Fórum de Gramado, depois do sucesso de sua primeira edição em 2019, ganhará palco novamente em 2020 na cidade serrana, já posicionado como um dos importantes eventos do LIDE. O mesmo se dá em relação ao Fórum de Desenvolvimento, que ganha no próximo ano sua segunda edição. “A primeira foi um marco, reunindo setores público e privado, com empresas mostrando que ainda acreditam no Rio Grande do Sul”.

Fernandez enfatiza que “precisamos de uma pauta positiva para o Estado e estamos trabalhando dia a dia, contribuindo com esta visão. É preciso olhar para o outro lado da mesa e não apenas para o copo vazio. Traçamos uma pauta também de competitividade. Como entidade, temos força e interlocução”, pontua. (Por Clarice Ledur)

