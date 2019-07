Claudia Faissol, a mãe da caçula de João Gilberto, vai processar um outro filho do músico por pôr em dúvida a paternidade da menina

Claudia Faissol — mãe de Luisa Carolina, filha mais nova de João Gilberto — vai processar João Marcelo, também filho do músico, devido a declarações dadas por ele ao jornal Folha de S.Paulo em reportagem publicada na última segunda-feira (29).

Na entrevista, João Marcelo pôs em dúvida se Luisa é realmente filha de João (“a Lulu até hoje não se representou com um teste genético para provar que é filha dele”, afirmou).

“É uma insanidade (a fala de João Marcelo), até porque essa é uma questão que está superada. Seja por conta do óbvio reconhecimento do próprio João Gilberto, que registrou a Luisa, seja pelo exame de DNA que foi feito”, diz Leonardo Amarante, advogado de Claudia Faissol. “Claudia vai entrar com uma ação por danos morais contra João Marcelo, que passou do limite do razoável. Chega a ser ridícula essa agressão, que é mais uma sofrida por uma menor de idade, que está passando por uma série de violências.”

Não é a primeira vez que João Marcelo é alvo de processo por conta de suas declarações. No dia 24 de junho deste ano , a 24ª Vara Cível o condenou pela segunda vez por “continuar ofendendo e caluniando” sua meia-irmã, Bebel Gilberto. Em uma entrevista à “Veja”, Marcelo afirmou que Bebel é “sociopata”.

Às 20h45min de segunda (29), Bebel Gilberto postou em sua conta no Instagram uma foto ao lado de Luisa Carolina.

Amarante diz que Luisa foi impedida de ver João no aniversário dela, em 22 de junho, dias antes da morte do músico:

“Foi alienação parental. Houve uma audiência na ação de interdição e ficou acordado que ele seria levado para participar do aniversário dela na casa dos tios. Na véspera, recebemos um e-mail do advogado da Maria do Céu (antiga namorada de João, que está pedindo reconhecimento de união estável com o músico) dizendo que ele não poderia ir já que ela não poderia acompanhá-lo. Está tudo documentado.

O advogado Gustavo Carvalho Miranda, que representa João Marcelo e representava Maria do Céu Harris, informa que João Gilberto não se recusou a ir ao aniversário da filha por Maria do Céu ser barrada.

“Em seu último ano de vida, raríssimas foram as procuras de Claudia e seu advogado com a finalidade de pedir que João visitasse a filha, somente na audiência de 14 de junho do processo de Interdição que tal pedido foi formalizado. João Gilberto estava muito idoso, e na ocasião ele estava indisposto para ir ao aniversário da Luisa, informamos isso por e-mail ao Leonardo Amarante e nos comprometemos em nome dele a remarcar o encontro, ou seja, não se criou nenhum obstáculo mas tão somente foi respeitada a vontade de nosso cliente, que já contava com 88 anos.”

Quanto às declarações de João Marcelo questionando a paternidade de Luisa, o advogado afirma que ele não teve a intenção de ofender a integridade moral da menor:

“Ao conceder a entrevista, João Marcelo estava praticando o exercício regular do seu direito de liberdade de expressão, ou seja, dando sua opinião, não violando a dignidade de ninguém, mas tão somente trazendo à tona um questionamento que sempre ocorreu na família. João Gilberto há mais de 20 anos sofria de problemas de saúde que lhe impossibilitavam de ser pai novamente, e nunca foi apresentado à família nenhum exame de DNA, e quando João era questionado se alguma vez havia ocorrido algum exame de DNA a respeito da filha mais nova, ele dizia não se lembrar. A questão é que João Marcelo está trazendo à opinião pública muitos questionamentos e revelações que incomodam muita gente nesta grande disputa de interesses em torno dos direitos autorais do pai, e por isto está sofrendo constantes retaliações.”

