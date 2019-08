Claudio Lamachia recebe título de Advogado Emérito

O momento foi de emoção na última sexta-feira (09), durante Sessão Magna, no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre, com a entrega do título de Advogado Emérito ao membro honorário e vitalício, ex-presidente nacional da OAB e da OAB/RS, Claudio Lamachia.

Ao som de muitos aplausos, o presidente da OAB/RS, Ricardo Breier, e os demais membros da diretoria entregaram ao advogado Lamachia a homenagem. A honraria é concedida a advogados e advogadas por sua atuação no Direito e pela carreira guiada pelo fiel cumprimento da justiça.

“É uma responsabilidade enorme dar continuidade ao trabalho realizado pelo Lamachia, mas seguimos trabalhando em busca da democracia e com a bandeira da cidadania acima de tudo. Os mais de 80 mil advogados e advogadas gaúchos dizem muito obrigado a ti, Lamachia, por todo o teu trabalho e tua dedicação na defesa dos interesses da advocacia e da cidadania. Te vendo ao lado da tua família, podemos comprovar que você tem a coisa mais importante para se ter sucesso profissional: o afeto, o carinho e a torcida dos que te querem bem”, destacou Breier, mencionando a honra e responsabilidade de ser o sucessor de Lamachia no RS.

Lamachia também mencionou o orgulho em estar recebendo a distinção: “Me sinto muito emocionado de receber essa homenagem da advocacia gaúcha. Essa é uma honraria que divido com todos os advogados e as advogadas gaúchas. Jamais teria assumido a OAB nacional se não fosse essa força dos profissionais gaúchos do meu lado. Foram anos difíceis, com muitos embates, e, em todos os momentos, a Ordem dos Advogados do Brasil foi chamada a participar do debate político. E nunca nos omitimos. Exatamente com a visão de que temos que conduzir bem a nossa instituição, tendo em mente que a sua ideologia é a Constituição Federal”, ressaltou.

Lamachia foi o primeiro gaúcho a assumir o comando do Conselho Federal da OAB (2016-2019), após fazer história nas suas duas gestões na seccional do Rio Grande do Sul entre os anos de 2007 a 2012. Sob o seu comando, a Ordem se posicionou apartidariamente em defesa da democracia brasileira nos conturbados momentos da política nacional. Em 2012 foi eleito o melhor presidente de todas seccionais da OAB, com 93% de aprovação, de acordo com levantamento do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe).

