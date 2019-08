Clipe “Não Deixo Não” de Mano Walter é o forró mais visto no Youtube

O cantor Mano Walter está estourando com o sucesso do clipe da música “Não Deixo Não”, no YouTube. O vídeo já possui mais de 350 milhões de visualizações e bateu recorde entre os cantores solo no segmento de forró. Wesley Safadão, que ocupava o primeiro lugar, passou para a segunda posição com a música “Ar Condicionado no 15”, com 340 milhões de visualizações.

A música “Amor Falso” de Wesley Safadão possui mais número de visitas, porém este sucesso teve parceria com outros artistas. O clipe “Não Deixo Não” tem único intérprete e foi dirigido por Rafael Almeida, com participação da atriz Lis Aguiar.

Em seu canal do YouTube, Mano Walter possui quase quatro milhões de inscritos. Ele é alagoense e, atualmente, faz em média 20 shows por mês no Brasil. Seu mais novo trabalho é o DVD “Mano Walter – Ao Vivo em São Paulo”.

