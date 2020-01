Verão Clube dos Jangadeiros promove Colônia de Férias Jangadinha para crianças

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

A atração conta com diversas atividades para crianças de 5 a 14 anos e vai garantir a diversão e alegria durante o verão na ilha do Jangadeiros Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Com diversas atrações para garantir a diversão da criançada durante o verão, a atividade, promovida pela Escola de Vela Barra Limpa, iniciou nesta segunda-feira, 06 de janeiro, em horário integral, das 09h às 18h, ou meio turno, durante os meses de janeiro e fevereiro.

As inscrições já estão abertas para crianças de 05 a 14 anos, que poderão aproveitar uma programação recheada de brincadeiras, como gincanas, oficinas, piscina recreativa, atividades rítmicas e psicomotoras, jogos sociais, passeios náuticos, atividades esportivas e culturais, além do contato e orientações ecológicas com atrações com foco sustentável, pracinha e jogos de tabuleiros.

Confira as datas da Jangadinha:

Turma 1 – de 06 a 10 de janeiro

Turma 2 – de 13 a 17 de janeiro

Turma 3 – de 20 a 24 de janeiro

Turma 4 – de 27 a 31 de janeiro

Turma 5 – de 03 a 07 de fevereiro

Turma 6 – de 10 a 14 de fevereiro

Informações sobre valores podem ser obtidas com a Escola de Vela Barra Limpa pelo telefone/WhatsApp (51) 3094.5770 ou pelo e-mail escoladevela@jangadeiros.com.br.

