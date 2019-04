CNC projeta alta de 1,5% para vendas de Páscoa contra 2% de 2018

A Páscoa terá, este ano, a terceira alta consecutiva nas vendas do varejo, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O aumento previsto é de 1,5%, menos do que no ano passado, quando o faturamento cresceu 2%. As vendas devem atingir R$ 2,4 bilhões em todo o país.

De acordo com o economista-chefe da CNC, Fabio Bentes, a expectativa para a data está condizente com o nível de atividade atual da economia, já que a taxa de desemprego ainda é alta. Outro fator que atrapalha as vendas da Semana Santa de 2019 é a ascendência do dólar nos últimos meses. Com isso, produtos como ovos de Páscoa e chocolates em geral, azeite e pescado, mostram preços mais “salgados” do que no ano anterior. Entretanto, o fator principal para Bentes é a dificuldade de retomar a capacidade de consumo no ambiente de desemprego alto. “Acho que isso está por trás desse número decepcionante das vendas de Páscoa”, lamenta.

