CNI divulga novas previsões para o desempenho da economia e da indústria neste ano

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgará nesta quinta-feira, 25 de julho, o Informe Conjuntural do segundo trimestre. Na sexta-feira, 26 de julho, será divulgada a Sondagem Indústria da Construção de junho. O estudo e a pesquisa serão publicados no Portal da Indústria e enviados por e-mail aos jornalistas cadastrados. Também será divulgado pelo Twitter da CNI (@CNI_br).

O Informe Conjuntural apresentará as novas previsões para o desempenho da indústria e da economia brasileiras neste ano e contém estimativas sobre a evolução do Produto Interno Bruto (PIB), da atividade industrial, dos investimentos, da inflação, dos juros, do câmbio, da taxa de desemprego, da balança comercial e outros indicadores.

Já, na sexta-feira (26), a Sondagem Indústria da Construção vai mostrar a percepção dos empresários da construção sobre a utilização da capacidade de operação, o nível de atividade e o número de empregados de junho deste ano. Revela as expectativas para os próximos seis meses sobre o nível de atividade, os novos empreendimentos e serviços, as compras de insumos e o número de empregados. A edição trimestral também traz informações sobre os problemas enfrentados pelo setor no segundo trimestre e as condições financeiras das empresas. Esta edição da pesquisa foi feita com 488 empresas entre 1º e 11 de julho.

