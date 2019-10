Uma prova de português com um texto do ator e escritor Gregório Duvivier foi anulada por um dos mais tradicionais de Belo Horizonte, após reclamação de alguns pais e alunos. De acordo com eles, a prova apresentava conteúdo político de apenas uma linha ideológica. De acordo com o diretor pedagógico da escola, Carlos Freitas, a prova foi anulada porque não havia um contraponto ao texto.