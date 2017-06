Colégio Teutônia recebe inscrições para grupos de ballet

O ballet é a base de todas as danças. Surgiu na Itália e expandiu-se para a França com o casamento da rainha Catarina. Lá floresceu e espalhou-se pelo mundo. O gosto e o refinamento desta arte completa envolve desde artes plásticas, pintura, desenho, música até exercícios físicos extenuantes.

“Quando se dança, se agrega à cultura geral, línguas estrangeiras como francês, inglês, alemão e espanhol, utilizadas em traduções do refinamento do que cada povo pode oferecer. O ballet possui uma linguagem universal, desenvolvendo no educando o gosto clássico, aliado aos benefícios corporais como psicomotricidade, flexibilidade, musicalidade, ritmo, postura invejável, equilíbrio, saúde e sociabilidade. O mesmo plié (exercício básico de flexão) que se faz em Teutônia hoje, é feito em Berlim, Paris e Londres”, explica o professor das oficinas de ballet do Colégio Teutônia, Sidio A. Trindade, formado em Dança pela Ulbra e diretor do grupo “École des Danses”.

As aulas ocorrem nas terças-feiras, às 10h20min, às 13h30min e às 14h30min, com duração de 50 minutos. Nas oficinas são destacados os exercícios e danças característicos do estilo da dança clássica, direcionadas a crianças e adultos, dos três aos 30 anos de idade. Atualmente o ballet do Colégio Teutônia conta com três turmas, que participam de espetáculos anuais e programações especiais organizadas pelo educandário, além de representar o CT em eventos externos.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com o professor, pelo fone (51) 99628-3780, e na Recepção do CT, pelo fone (51) 3762-4040.

