A 8ª Abertura Oficial da Colheita da Oliva no Rio Grande do Sul será realizada no dia 15 de março no município de Formigueiro. O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, acolheu a proposição do Ibraoliva (Instituto Brasileiro de Olivicultura), feita pelo presidente da entidade, Eudes Marchetti, e do prefeito local, Jocelvio Cardoso.

Deixe seu comentário: