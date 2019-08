A Colômbia inaugurou nesta sexta-feira (16) o que é considerado o maior túnel rodoviário da América Latina, com 8,4 quilômetros de extensão entre a cidade de Medellín e o Vale de San Nicolás, no Noroeste do país. A obra faz parte de um megaprojeto de infraestrutura de 22,3 km que inclui três túneis, nove viadutos, dois cruzamentos rodoviários e cerca de 5km de estradas.

