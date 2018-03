A Colômbia e o grupo guerrilheiro ELN (Exército de Libertação Nacional) vão reiniciar negociações de paz no Equador, afirmou o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, depois de uma interrupção de seis semanas marcada por mortes em ambos os lados. Santos suspendeu as conversas em janeiro depois que o ELN lançou uma série de atentados com bomba.

