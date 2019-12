Grêmio Com as voltas de Matheus Henrique e Tardelli, Grêmio se reapresenta com foco no Cruzeiro

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

Partida contra os mineiros ocorre na quinta-feira, na Arena Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

Depois da vitória sobre o São Paulo, no final de semana, o Grêmio retornou às atividades, nesta terça-feira, no CT Luiz Carvalho. Mesmo com o objetivo cumprido de garantir a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2020, o técnico Renato Portaluppi garantiu que manterá força máxima diante do Cruzeiro, adversário que está prestes a ser rebaixado para a segunda divisão do Brasileirão.

No trabalho desta manhã, apenas parte dos atletas que foram titulares na partida de domingo estiveram no campo, além dos demais jogadores do grupo. Divididos em três times, o grupo realizou uma atividade coletiva em campo reduzido.

Enquanto ocorria o trabalho coletivo, Matheus Henrique apareceu no gramado para realizar corridas. O volante, que ficou de fora da última rodada por conta de suspensão, também se recupera de pancada sofrida nas costas em um dos treinamentos da última semana. Mas ao que tudo indica, o jogador estará de volta ao time neste meio de semana.

Além de Matheus, o técnico Renato Portaluppi também volta a contar com Diego Tardelli, que também esteve suspenso no último jogo. E, assim, a equipe passa ganhar uma dúvida entre o centroavante e Pepê, que foi titular contra o São Paulo.

Ainda com relação ao time, não está descartada a preservação de alguns jogadores mais desgastados, como o caso do zagueiro Pedro Geromel e do volante Maicon, que inclusive deve passar por uma artroscopia para tratamento no joelho esquerdo.

A preparação do time segue nesta quarta-feira, quando ocorre o último treino no CT gremista. A partida contra os mineiros ocorre na quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), no último jogo do ano da Arena.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Grêmio

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário