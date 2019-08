Com Capixaba suspenso, Renato prepara improvisação de volante para a lateral-esquerda contra o Palmeiras

*Valéria Possamai

O técnico Renato Portaluppi conta com um problema para escalar o time contra o Palmeiras, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Com a tendência de time reserva, a equipe não contará com o substituto imediato Juninho Capixaba, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Tendo que recorrer a improvisação, Darlan aparece como principal opção. A alternativa foi testada no trabalho desta quinta-feira, na reapresentação do time no CT Luiz Carvalho.

Outra indefinição do time está com relação ao ataque. Diego Tardelli e Luciano disputam a vaga no comando de ataque. Galhardo também briga pela posição como titular.

As dúvidas irão persistir até o jogo deste sábado, às 21h, na Arena. Nesta sexta-feira, o técnico Renato Portaluppi comanda o último treinamento. A primeira parte será fechada aos jornalistas.

Transmissão

Acompanhe a Jornada Esportiva de Grêmio e Palmeiras pela Rádio Grenal, FM 95,9.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

