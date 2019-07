Com foco no campeonato Pan-Americano, surfistas brasileiros treinam em Punta Rocas

A CBSurf (Confederação Brasileira de Surf) e o COB (Comitê Olímpico do Brasil) se juntaram para darem força ao Time Brasil, que disputará os jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. A equipe está treinando em Punta Rocas, praia que receberá as disputas de surf, longboard e SUP (stand up paddle) race e wave.

Karol Ribeiro, do surf, Wenderson Biludo, do longboard (pranchões), Nicole Pacelli e Luiz Diniz, do SUP wave, e Lena Guimarães Ribeiro e Vinnicius Martins, do SUP Race, já estão reunidos e treinando em um dos picos mais famosos da América do Sul, no Oceano Pacífico. Apenas Chloé Calmon e Robson Santos não participam da atividade, por já terem viagens internacionais assumidas anteriormente.

A preparação acontece mais de 20 dias antes do início do evento para que os atletas brasileiros vivenciem condições – tanto climáticas quanto de ondas – bem semelhantes às que enfrentarão durante as disputas no mar, em busca das inéditas medalhas.

A competição está marcada para começar no dia 28 de julho (dois dias depois da abertura oficial em Lima) e vale como a primeira eliminatória para os Jogos Olímpicos de Tóquio (Japão) 2020, na categoria surf, ganhando ainda mais importância no cenário internacional. Dos oito representantes brasileiros escalados para o Pan-Americano, seis estão em Punta Rocas, com a viagem de seis dias com recursos do COB por intermédio da CBSurf.

Gabriel Medina

O Bradesco anunciou, no mês passado, patrocínio ao bicampeão mundial de surf Gabriel Medina. Como início da parceria, o banco lançou a campanha “Sou do Tempo”, que mostra como o Bradesco “atende as necessidades de todas as gerações”.

“O Gabriel tem níveis incríveis de recall e admiração em públicos variados. A parceria tem total sinergia com o momento da marca”, comentou o diretor de Marketing do Bradesco, Márcio Parizotto. O diretor apontou que “a marca Bradesco tem índices de lembrança e atratividade consistentes em todas as gerações, e um histórico que alia resultados sólidos a modernidade e inovação”.

O executivo do banco ainda afirmou que “acredita que o Gabriel personifique perfeitamente essa combinação, com apelo a públicos variados, mas com comportamento hiperconectado e digital”.

