Com franquia em Porto Alegre, Tudo em Grãos lança livro com 71 receitas saudáveis

Manter uma alimentação saudável é muito mais fácil quando existem boas e práticas opções à disposição. Pensando nisso, a Tudo em Grãos, rede de produtos naturais com sede em Caxias do Sul e franquia em Porto Alegre, lança o livro ‘Receitando – um menu saudável para você’ que contempla 71 receitas. O livro poderá ser adquirido em todas as lojas Tudo em Grãos a partir do dia 17 de janeiro a R$ 23,50.

Com a participação de 54 nutricionistas parceiras da Tudo em Grãos, a obra é dividida em três capítulos: café da manhã, almoço/jantar e doces/sobremesas. O Receitando é excelente para quem quer variar as preparações na cozinha, experimentando novos ingredientes, sabores e combinações por meio de uma alimentação saudável, prática e nutritiva que inclui grãos, sementes, frutas secas e especiarias. As lojas oferecem uma variedade ainda maior de produtos, como chás, temperos, sucos, produtos orgânicos, funcionais, sem glúten e sem lactose.

Entre as deliciosas receitas que poderão ser conferidas no livro, um mingau assado de aveia e frutas, a focaccia sem glúten vegana, a torta funcional de brigadeiro e o cookie low carb de avelã.

Para os diretores da marca, Ana Carolina e Alex Xavier Bortolini, o livro surgiu de uma demanda dos próprios clientes, que visitam as lojas e ao comprarem os produtos solicitam dicas de preparo. “Grande parte dos clientes são indicações de nutricionistas parceiras, que incentivam a preparação de receitas saudáveis, sendo assim pensamos em contribuir por meio de receitas práticas e fáceis e com os nutrientes necessários para o dia a dia dos consumidores”, destacam.

Deixe seu comentário: