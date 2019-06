Com Iago e Matheus Henrique, seleção olímpica vence Guatemala na estreia

No primeiro jogo do Torneio de Toulon, a seleção olímpica venceu a Guatemala por 4 a 0. Sob o comando de André Jardine, o Brasil iniciou com o pé direito a campanha para tentar o nono título na competição — a última conquista foi em 2014. O jogo aconteceu no Stade de Lattre de Tassigny, na França, neste domingo (2). Os gols foram marcados por Pedrinho, Bruno Tabata, Wendel e Douglas.

Jardine apostou em nomes conhecidos dos gaúchos, Iago e Matheus Henrique, jogadores da dupla GreNal, foram titulares.

A vitória começou a ser construída já no primeiro tempo, com 2 a 0 a equipe foi para o intervalo. Na volta, o Brasil conseguiu mais dois gols e teve um anulado, já que Pedro estava impedido.

Com o resultado, o Brasil lidera o Grupo B do torneio, que ainda conta com França e Catar. O próximo compromisso da equipe de Jardine na competição é na próxima quarta-feira (5), contra a França.

