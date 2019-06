Com investimentos, duplicação da ERS-118 é retomada nesta segunda

Após o governo gaúcho anunciar liberação de R$ 131 milhões para a duplicação da ERS-118, a segunda-feira (24), começou com obras na rodovia, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Segundo o governador Eduardo Leite, o financiamento obtido junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) permitirá que os serviços sejam executados de forma ininterrupta. “Estamos muito felizes por dar essa solução definitiva para a conclusão da ERS-118”, disse Leite.

O primeiro trabalho no trecho de 21,5 quilômetros, foi a implantação de concreto na pista sob o viaduto da avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, em Gravataí. Ainda nesta semana, serão realizados os serviços de terraplenagem e pavimentação no km 5, em Sapucaia do Sul, e a construção das três pontes sobre o arroio Sapucaia, no km 6.

“Uma vez entregue à sociedade, essa obra resultará não apenas no desenvolvimento da economia da região, mas também em uma melhor qualidade de vida às pessoas que se deslocam entre os municípios”, garantiu o chefe do Executivo estadual.

Cerca de 70% dos serviços necessários à duplicação da ERS-118 estão concluídos. Segundo o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, o trabalho deverá ser finalizado até dezembro de 2020: “O governador Eduardo Leite definiu esse projeto como prioridade, então montamos um cronograma técnico e criterioso, junto ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), para finalmente entregá-la à sociedade até dezembro de 2020.”

