Com jogos no Brasileirão e Libertadores, o time do Grêmio tem quase uma semana inteira longe de casa

Com especial atenção ao condicionamento físico e nas valências técnicas, o Grêmio fez na manhã desse sábado o seu último treino em Porto Alegre antes de partir para uma jornada de seis dias longe de casa, devido aos próximos duelos em diferentes competições. O primeiro compromisso está marcado para as 20h desta segunda-feira, contra o CSA em Maceió (AL), pela décima-segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade foi aberta à imprensa no centro de treinamentos Luiz Carvalho, da Arena, sob uma chuva fina que caía na capital gaúcha. Na primeira parte, os preparadores Rogério Dias, Mário Pereira e Gabriel Alves assumiram o comando, com foco em exercícios de aquecimento e condicionamento. Já o trabalho com bola incluiu trocas de passes em espaço curto e com marcação sob pressão.

Na sequência, o grupo foi dividido em três, já sob a batuta de Renato Portaluppi. Os atletas se movimentaram em campo reduzido, com limite ao número de toques, a fim de manter ativas as características de posse e transição em velocidade. E apesar de não sinalizar quem começará o primeiro tempo contra o CSA, a tendência é de que o técnico do Mosqueteiro escale um time reserva, a fim de poupar titulares para a Copa Libertadores da América.

Para a noite desta segunda-feira, o Grêmio deve ter Júlio Cesar, Léo Moura, David Braz ou Pedro Geromel (à disposição por estar suspenso do torneio continental por cartão vermelho), Paulo Miranda, Juninho Capixaba, Rômulo, Darlan Mendes, Galhardo, Diego Tardelli, Pepê e Luan.

A previsão é do próprio site oficial do clube, cuja delegação desembarcou em Maceió no final da tarde, em um voo fretado. O time gaúcho está em décimo-segundo lugar na tabela, com 15 pontos, ao passo que o CSA-AL – sob o comando do ex-colorado Argel Fuchs – ocupa a vice-lanterna do Brasileirão, com apenas 6 pontos.

Libertadores

Já na terça-feira, Renato e companhia seguirão para a capital paraguaia, Assunción, local do jogo de volta contra o Libertad pelas oitavas-de-final da Libertadores, na quinta-feira. O primeiro duelo, na semana passada, foi vencido em casa pelo Mosqueteiro por 2 a 0, com gols do atacante Diego Tardelli e do zagueiro David Braz.

Esse placar deu ao time gaúcho a perspectiva de avançar na competição mesmo se perder por até um gol de diferença – caso o adversário devolva o mesmo escore, a vaga será decidida nos pênaltis. O retorno para Porto Alegre está previsto para a manhã de sexta-feira. E assim que pisar no Aeroporto Salgado Filho, terá pouco tempo para descanso: às 19h de domingo, será a vez de receber na Arena a Chapecoense-SC, em mais uma rodada do Brasileirão.

Deixe seu comentário: