Com larga vantagem, o Grêmio encara, nesta quinta, o Juventude nas quartas de final do Gauchão

Na tarde desta quarta-feira (27), o Grêmio se reapresentou no CT Presidente Luiz Carvalho para o último treinamento antes do segundo jogo das quartas de final do Campeonato Gaúcho, contra o Juventude, nesta quinta-feira (28), às 21h, na Arena.

Como conquistou boa vantagem no jogo de ida, quando venceu o time de Caxias do Sul por 6 a 0, o técnico Renato Portaluppi deve colocar em campo uma equipe alternativa.

A primeira parte da atividade da tarde foi com portões fechados e, quando a imprensa teve acesso, pode acompanhar o tradicional e descontraído rachão, que ocorre nas vésperas dos jogos, sem indícios de quem irá a campo.

Na sequência, alguns atletas participaram de um trabalho físico, enquanto outros treinaram cruzamentos e finalizações. Após o treino, o lateral Léo Moura concedeu entrevista coletiva.

Ao final, o plantel voltou para o Hotel Laghetto, onde está concentrado para a partida desde o final da manhã desta quarta.

Produtos

Além de ser eternizado em uma estátua em bronze, exposta na esplanada da Arena, o técnico Renato Portaluppi ganhou uma série de produtos em alusão a sua estátua. Os itens, que fazem parte da marca IMOR7AL, já estão disponíveis aos torcedores na GrêmioMania Megastore da Arena, do Centro e na loja virtual.

Entre dezenas de produtos, destacam-se a mini estátua Imor7al do ídolo gremista, abridores de garrafa, chaveiros, cachecol, bolsas de viagem, canecas e camisas réplicas da Libertadores de 1983, além de outras novidades. Os produtos podem ser conferidos no site gremiomania.com.br.

Sócios do Grêmio têm 10% de desconto nas compras e torcedores cadastrados, 5%.

Superávit histórico

Os conselheiros do Grêmio se reuniram na terça-feira (25) em sessões ordinária e extraordinária no auditório do Conselho Deliberativo, na Arena, para apreciar a pauta do dia e saíram com uma notícia positiva: o Clube alcançou um resultado superavitário pela terceira vez consecutiva, com recorde de R$ 54 milhões de reais, representando um crescimento de 391% sobre 2017. Também foi aprovada alteração do artigo 82 do Estatuto Social, com inserção de nova regra nas Disposições Transitórias – e o direito da atual composição do Conselho de Administração concorrer à reeleição por três anos.

A reunião foi aberta pelo presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Biedermann, que saudou os conselheiros presentes e passou a palavra ao presidente do Conselho de Administração, Romildo Bolzan, que também cumprimentou a todos os presentes.

Logo no início da sessão foram eleitos dois Conselheiros Fiscais para um mandato de três anos. Donato Hubner foi reeleito, enquanto Robeson Canal assume pela primeira vez uma cadeira no Conselho.

A segunda pauta foi a aprovação da inserção de uma nova regra nas Disposições Transitórias, conforme constava da ordem do dia: consolidar interpretação do artigo 82 do Estatuto Social do Grêmio, com a inserção da seguinte regra nas Disposições Transitórias: “Art. 124-B. Fica assegurada a atual composição do Conselho de Administração do Grêmio (gestão 2017-2019) o direito de concorrer à reeleição, para um mandato de 3 (três anos)”. Aprovada no Conselho Deliberativo, a inserção da regra deverá agora ser aprovada pelos sócios em Assembleia Geral a ser convocada.

Ao lado do presidente à mesa, o CEO Carlos Amodeo assumiu a palavra na sequência e detalhou os expressivos resultados financeiros do exercício 2018. No período o Grêmio atingiu a maior receita bruta da história do Clube, R$ 402 milhões, 16% a mais do que 2017.

Deixe seu comentário: