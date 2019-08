“Com o rodo na mão, papai”, diz Luana Piovani ao comentar sua fase solteira

Luana Piovani está solteira desde o término do casamento com Pedro Scooby em março deste ano, bem diferente do ex, que já engatou romance com Anitta. Apesar de já ter se envolvido com outras pessoas, a apresentadora segue afirmando que está solteira, deixando bem claro, inclusive.

Em um comentário no Instagram, um fã brincou: “Alerta, essa gata está solteira”. Luana respondeu ao seguidor e afirmou: “E com o rodo na mão, papai”. Recentemente, Piovani explicou o motivo do relacionamento com o surfista ter chegado ao fim. A relação dela com Scooby gerou três filhos: Dom, de 8 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 3.

Férias e briga

Os três filhos do casal foram curtir as férias com o pai e a madrasta, mas essa decisão deu a maior dor de cabeça em todos os envolvidos.

Uma pessoa próxima, segundo a jornalista Fábia Oliveira, revelou que a loira teria levado os três ao aeroporto e “esquecido” o passaporte de um. Fazendo com que eles perdessem o voo.

Angelina, babá das crianças, teve que voltar em casa e levar o documento a tempo do embarque da nova decolagem. No dia da viagem, Pedro Scooby havia feito um desabafo nos Stories. Ao chegar em um dos destinos, lamentou os “imprevistos” e agradeceu Anitta por tudo que fez.

Segundo os relatos, a cantora foi a responsável por ficar com as crianças enquanto o pai resolvia os contratempos com a ex. “Não sei nem o que dizer… macumba, feitiço, fizeram de tudo pra tentar acabar com a nossa viagem. Mas o amor supera tudo”, disparou.

Apesar de não ter citado o nome de Luana Piovani, a fonte revelou o motivo da atriz não ter conseguido falar com as crianças: Pedro Scooby está bloqueado. “Luana, a babá e todos que estão com ela em Portugal possuem o número do Pedro”, revelou a pessoa.

“O número da Letícia mudou, e o Pedro não conseguiu avisá-la porque ele está bloqueado por ela. Ela diz que tenta falar com o Pedro e não consegue, mas está se contradizendo, porque foi ela quem bloqueou o Pedro”, continuou.

“Ela bloqueia ele toda hora, porque fala o que quer falar e depois bloqueia de novo. Se ela quer falar e ter retorno, é só desbloquear. Por fim, depois a Letícia Bufoni ligou do telefone dela pra Luana, porque o Pedro continuava bloqueado”, completou.

Letícia, a quem eles se referem, trata-se da anfitriã que hospedou Pedro e as crianças nos Estados Unidos. No desabafo, Luana havia acusado: “Hoje completam quatro dias que não falo com meus filhos. Meu ex-marido não me atende”.

“Não responde mensagens no WhatsApp, tampouco dá uma explicação. Segue o baile. Baseado nesse comportamento eu assumirei uma postura nova”. Mais tarde, voltou ao Instagram para revelar que conseguiu fazer contato com as crianças.

“Finalmente, graças a gentileza da Leticia Bufoni consegui falar com as crianças. Grata querida, sossegou meu coração. Pedro me deu o telefone errado da Letícia Bufoni e agora faz o responsável dizendo que era só ter ligado para ele. Não posto aqui as baixarias que me escreveu em respeito as pessoas”, disparou.

