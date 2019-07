Com projeção de D’Alessandro entre os titulares, Inter encara o Nacional pelas oitavas da Libertadores

*Valéria Possamai

Longe de Porto Alegre, o Inter inicia sua trajetória em busca de uma vaga às quartas de final da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira, o time encara o Nacional, às 19h15, no Gran Parque Central. O jogo de volta ocorre na próxima semana, no Beira-Rio.

Para a partida, o técnico Odair Hellmann conta com quase todos os titulares, à exceção de Rodrigo Dourado e Zeca em recuperação com o Departamento Médico. Além de Emerson Santos e William Pottker, ambos lesionados.

Com isso, a escalação não possui mistérios, mas com uma expectativa: D’Alessandro. O camisa 10, poupado do jjogo do último sábado, no clássico grenal, deve começar entre os titulares atuando fora de casa, pela segunda vez na temporada. A última vez que o argentino começou entre os 11 fora do Beira-Rio foi contra o Veranópolis, pelo Campeonato Gaúcho.

Assim, o provável Inter para o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, tem: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso; Nico López, Edenílson, D’Alessandro e Patrick; Paolo Guerrero

Último treino

Na tarde desta terça, no Estádio Jardines Del Hipódromo, casa do Danúbio, realizou o último treinamento antes de entrar encarar o Nacional.

O técnico Odair Hellmann orientou uma atividade com portões fechados para a imprensa, que só teve acesso à parte final, onde o grupo de jogadores disputavam um rachão no gramado.

Alguns jogadores não puderam integrar a delegação devido a problemas físicos: Zeca, Roberto, Emerson Santos, Rodrigo Dourado e William Pottker. O restante do grupo treinou forte mirando o confronto decisivo.

Após o treinamento, o meio-campista Edenilson, que renovou o seu contrato com o Clube nesta semana, concedeu entrevista coletiva no estádio em Montevidéu e projetou a disputa com o time uruguaio. “É um momento importante para gente. Estamos numa decisão, é uma competição totalmente diferente, sabemos da atmosfera e estamos preparados”, afirmou o camisa 8.

Transmissão

Acompanhe a transmissão de Nacional e Inter entre 19h às 20h, pela Rádio Pampa, FM 97.5. A transmissão segue normal nos aplicativos da Rádio Grenal, e volta ao FM 95.5 às 20h.

Informações sobre o acesso de colorados no Gran Parque Central

Aos colorados que ainda não realizou a troca do voucher uruguaio pelo ingresso para o jogo diante no Nacional-URU devem acessar o estádio diretamente mediante apresentação do voucher e do documento de identificação (RG ou Passaporte) – sem a necessidade de troca.

Quem ainda não trocou o voucher brasileiro pelo voucher uruguaio deve realizar a troca no Ponto de Encontro da torcida colorada – na Praça Alemanha, junto à Rambla Republica (entre as embaixadas da Alemanha e Estados Unidos, em frente ao Hotel Ibis)

Quem já realizou a troca do voucher uruguaio pelo ingresso pode se deslocar normalmente ao Estádio Gran Parque Central.

A escolta da torcida colorada partirá do Estádio Centenário, às 16h.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: