Com provável time reserva, Tardelli defende decisão de Renato no Brasileirão

A equipe de Renato Portaluppi está em um grande momento: disputa três competições. Porém, não dá para priorizar todas e, neste caso, o Campeonato Brasileiro não é o mais importante. Para preservar os principais jogadores, Renato utilizará um time reserva contra o Palmeiras neste sábado (17). Tardelli, que deverá começar como titular, defendeu a decisão do treinador. “Usamos a equipe alternativa muitas vezes no Brasileiro. Talvez se tivéssemos mantido a equipe, não estaríamos no momento (bom) que estamos hoje”, avaliou.

Momento este que o Grêmio busca título em duas grandes competições: Libertadores e Copa do Brasil. O atacante gremista ainda quer a titularidade, mas garante que o mau momento já passou. “Estou bastante feliz, sigo bastante focado e concentrado, coisa que há alguns meses eu não estava. Sigo treinando e entrando bem nos jogos quando tenho a oportunidade”, garantiu.

Tardelli chegou a citar a palavra depressão em entrevista há alguns meses, mas o camisa 9 agora só quer falar de coisas boas: “Tenho que falar agora das coisas boas. O mais importante é que foi superado”, afirmou.

Agora, contra o time paulista, ele deverá entrar no lugar de Luciano ou Galhardo. Tardelli comentou que, independentemente da equipe, todos estão focados e que acredita que a equipe rival virá com força total. “O Palmeiras vem em busca da liderança, talvez com o mesmo time que vai nos enfrentar na terça-feira. Estamos focados nas duas partidas”, garantiu.

O tricolor recebe o Palmeiras neste sábado (16), às 21h, na Arena. A Rádio Grenal estará ao vivo no estádio transmitindo a partida pela FM 95.9.

