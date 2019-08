Com reforço de Bruno Silva, Inter chega ao Ceará para enfrentamento pelo Brasileirão

*Valéria Possamai

O Inter já está no Ceará para o duelo contra o Fortaleza, neste sábado. Ainda em Porto Alegre, o técnico Odair Hellmann comandou a penúltima atividade, nesta quinta-feira, com portões fechados no estádio Beira-Rio, sem dar indícios de quem estará em campo no Castelão.

Para esta rodada, a tendência é de time alternativo, já que na próxima semana tem a disputa pela Copa Libertadores, diante do Flamengo, no Rio de Janeiro.

Pelo Brasileirão, um desfalque já é certo: Nico López. O atacante cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Já Rodrigo Lindoso e Edenilson seguem realizando exercícios específicos de recuperação.

Enquanto isso, Bruno Silva, que chegou nesta semana ao clube, está no BID (boletim informativo diário da CBF) e pode já fazer sua estreia com a camisa colorada contra o Fortaleza.

Na tarde desta sexta (16), o Colorado realizará na capital cearense o último treinamento antes de entrar em campo pelo Brasileirão. A atividade acontecerá no CT do Ceará. Inter e Fortaleza se encaram neste sábado (17), às 17h, na Arena Castelão.

