Com Renato, o Grêmio mantém hegemonia em clássicos há três anos na Arena

A vitória de 2 a 0 sobre o Inter no domingo (3), somou mais triunfo em clássicos para a estatística pessoal do técnico Renato Portaluppi, que mantém agora, uma sequência de sete Grenais sem derrota na Arena.

Desde 2016, são duas vitórias e cinco empates, além de uma vitória nos pênaltis, que garantiu o título de Campeão Gaúcho deste ano.

“Nossa supremacia acontece há três anos. Neste ano foi mais uma vez comprovada. Cinco Grenais, no momento em que a gente não perde nenhum mostra a nossa força”, declarou Portaluppi em coletiva após o jogo do fim de semana, válido pelo Brasileirão.

A vitória colocou o Grêmio na quinta colocação na tabela de classificação, com 50 pontos, dois a menos que o São Paulo, primeiro time no G-4.

Relembre alguns Grenais na Arena sob o comando de Portaluppi:

Grêmio 2 a 0 Inter – Brasileirão – 04/11/2019; Grêmio 0 (3) a (2) 0 Inter – Gauchão – 17/04/2019 – Campeão Gaúcho; Grêmio 1 a 0 Inter – Gauchão – 17/03/2019; Grêmio 0 a 0 Inter – Brasileirão – 12/05/2018; Grêmio 3 a 0 Inter – Gauchão – 18/03/2018; Grêmio 2 a 2 Inter – Gauchão – 04/03/2017; e Grêmio 0 a 0 Inter – Brasileirão – 23/10/2016.

Coletiva

“Foi um massacre, ficou barato. Se não tirasse o pé do acelerador, e não foi ordem minha, pode ter certeza que seria goleada”, disse o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, após a vitória por 2 a 0 sobre o Inter, na Arena, no domingo.

“O Internacional, com todo respeito, joga de uma maneira que não me agrada. Uma equipe que fica sempre se defendendo também contra as outras grandes equipes do futebol brasileiro”, prosseguiu Renato.

O próximo compromisso do Grêmio é nesta quinta-feira (7), contra o CSA, às 21h (de Brasília), na Arena.