Com resposta sobre eclipse, Burger King provoca McDonald’s mais uma vez

A estratégia de se manter na mídia com provocações e campanhas espirituosas segue no Burger King. A marca publicou na quinta-feira (4) no Twitter mais uma provocação ao McDonald’s, seu principal concorrente.

Para aproveitar o eclipse registrado nesta semana, o McDonald’s fez um post que promove seu último lançamento, o Picanha Cheddar Bacon.

O Burger King não perdeu a oportunidade. Entrou na conversa com o consumidor com uma nova publicação, que diz: “Em dias de eclipse coisas estranhas acontecem. Até o hambúrguer na chapa aparece com marca de grelha”.

Com quase 70 mil “curtidas” em menos de um dia, grande parte dos seguidores parece ter gostado da brincadeira.

Histórico (premiado) de provocações

O histórico de provocação entre as marcas é longo. No mês passado, o Burger King ganhou o maior prêmio do Festival de Cannes de publicidade com a campanha “Whopper Detour”, criada pela agência FCB Nova York. O grande prêmio da categoria Titanium, que premia as grandes ideias da propaganda mundial, foi para a ação que vendia o sanduíche Whopper por apenas US$ 0,01 para os clientes que usassem o aplicativo do Whopper Detour dentro (ou bem próximo) de uma loja do concorrente.

Segundo a empresa, o aplicativo foi baixado cerca de 1,5 milhão de vezes. As vendas do Burger King triplicaram por meio do celular.

Crescimento do McDonald’s

A crise, a investida dos concorrentes e a moda das hamburguerias fizeram a maior rede de lanchonetes do mundo se mexer no Brasil. Mesmo com a fraqueza da economia, o presidente do McDonald’s no País, Paulo Camargo, comemora o crescimento de 12% na geração de caixa no primeiro trimestre. Camargo teve de baixar preços para não perder clientes, mas, ao mesmo tempo, diz ter aumentado a receita com o lançamento de produtos “aspiracionais”, como hambúrgueres com presunto parma ou sobremesas com chocolate de marcas famosas. Com isso, conseguiu a proeza de acumular 160 trimestres seguidos de aumento do faturamento.

Apesar de lamentar a lentidão do governo com a agenda econômica, Camargo acredita que a reforma da Previdência será aprovada no segundo semestre e, com isso, a empresa vai acelerar planos de expansão com abertura de restaurantes em municípios menores. Agora, o foco são cidades de até 70 mil habitantes, como a paulista Lins ou a gaúcha Lajeado. “A gente tem o Brasil inteiro a percorrer”, disse.

Sobre a concorrência, Camargo demonstra que a distância é grande. “Não é fácil aumentar vendas em um negócio no qual já se é líder. Para chegar ao tamanho do McDonald’s no Brasil, é preciso juntar 2º, 3º, 4º, 5º e quase todo o 6º colocado. Aumentar essa participação não é simples. Mesmo assim, as vendas nas mesmas lojas subiram 6,8%, o dobro do mercado.”

“O fato é que, se o cliente não comer o Big Mac, ele vai comer outra coisa. É muito provável que sejamos a única empresa que, em quatro décadas ou 160 trimestres, registra faturamento que não parou de crescer. São 160 trimestres de evolução constante. Fazemos isso inovando constantemente.”

As informações são do portal UOL e jornal Estado de S. Paulo.

