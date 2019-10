Com segurança reforçada, lançamento de livro do ex-procurador Rodrigo Janot provoca fila em Brasília

Com a segurança reforçada, o lançamento do livro do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot provocou longas filas em Brasília. O evento ocorreu em um dos principais shopping centers da capital, em meio à repercussão das declarações de Janot, que afirmou ter planejado assassinar a tiros o ministro Gilmar Mendes dentro do próprio STF (Supremo Tribunal Federal).

Até às 20h desta terça-feira, a Livraria Leitura registrava a venda de 220 exemplares de “Nada menos que tudo”, que custa R$ 55,90. O número de exemplares vendidos é cinco vezes maior que o número de unidades adquiridas na última segunda-feira, durante o lançamento do livro em São Paulo.

Janot chegou à livraria por volta de 19h10, quando já havia fila no local. Para funcionários da Leitura, a fala do ex-chefe do Ministério Público Federal sobre o atentado contra Gilmar serviu como marketing para divulgar a obra e atrair a atenção do público.

A reportagem não identificou ministros do Supremo Tribunal Federal nem de tribunais superiores entre o público presente ao evento. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, Janot deve manter 200 metros de distância dos integrantes da Corte. A livraria fica localizada a cerca de 5 quilômetros de distância do edifício-sede do STF.

Segundo a assessoria de Janot, o ex-PGR decidiu não conceder entrevista à imprensa nesta terça-feira. Ele viaja a Belo Horizonte, onde vai lançar a obra na próxima quinta-feira (10). As informações são do jornal Estado de S. Paulo.

