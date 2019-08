Com titulares de folga, Grêmio tem primeiro trabalho de Luciano; Michel faz treino físico

*Valéria Possamai

A sexta-feira marcou a primeira atividade e a apresentação do novo atacante do Grêmio, Luciano. O jogador contratado por três temporadas já está regularizado para estrear pelo clube.

Depois da noite de classificação no Paraguai, o ambiente era de tranquilidade no CT Luiz Carvalho. A delegação que esteve no enfrentamento contra o Libertad recebeu folga. Apenas os lesionados, Geromel e Luciano trabalharam.

Por conta da suspensão, Geromel foi liberado para retornar para Porto Alegre para resolver assuntos pessoais.

Michel, que precisou passar por uma artroscopia no joelho, ainda está em recuperação. Durante a tarde, realizou corridas ao redor do campo.

Os focos das câmeras estavam aguardando a aparição de Luciano. Contudo, o jogador ficou apenas na academia fazendo trabalhos físicos.

O elenco completo volta às atividades neste sábado. Na próxima segunda-feira, o compromisso é diante da Chapecoense, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

