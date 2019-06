Com três gols anulados, Brasil empata com a Venezuela e classificação segue incerta

Após vencer o primeiro jogo da fase de grupos da Copa América, o Brasil pressionou, mas não conseguiu furar o bloqueio venezuelano. A partida terminou 0 a 0. O jogo aconteceu na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), e, mesmo com o empate, a seleção continua em primeiro lugar no grupo A, com o mesmo número de pontos do Peru. Porém, ainda não garantiu a classificação.

A equipe comandada pelo técnico Tite tentou por boa parte do segundo tempo, no entanto não criou muitas chances. No primeiro tempo teve um gol anulado. Daniel Alves recebeu aberto na direita e cruzou para Firmino. O atacante fez o gol, mas o árbitro Julio Bascuñan apitou a falta do jogador. Já no segundo tempo, Tite colocou Gabriel Jesus conseguiu fazer o seu, mas também estava impedido. Ele fez uma boa jogada, porém, após revisar o lance, Bascuñan anulou o gol.

Aos 26 minutos, Tite fez sua última alteração e colocou Everton. O atleta gremista entrou muito bem, e se o Brasil já pressionava antes, passou a pressionar ainda mais no final do jogo. Não bastasse, o ábitro anulou mais um gol. Após passe de Everton, Coutinho marcou, mas Bascuñan ouviu o VAR e marcou impedimento de Firmino no lance. Assim, terminou tudo empatado: 0 Brasil, 0 Venezuela.

O próximo jogo, terceiro da seleção brasileira na fase de grupos, será o confronto direto contra o Peru no sábado (22), na Arena Corinthians, às 16h.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Deixe seu comentário: