Com uma produção de 450 mil quilos de pães/dia, Hiperpan expande no segmento e prepara abertura de nova fábrica no Distrito Industrial de Gravataí

A Hiperpan ganha destaque no cenário empresarial gaúcho, consolidada no segmento de pães congelados, tendo o pão francês como seu carro-chefe. Há 30 anos no mercado, a empresa teve sua origem em uma padaria, evoluindo para a distribuição de sanduíches, migrando e ampliando aos poucos sua linha de produtos. Passando de pai para filho, e agora na terceira geração, à frente do negócio está Adilson Cardoso. Neto do fundador, ele começou como padeiro e hoje é um entusiasta da atividade e das conquistas realizadas ao longo desta caminhada.

O berço da Hiperpan é a cidade de Gravataí, onde a empresa permanece, devendo nos próximos meses ganhar uma nova sede também no Distrito Industrial com capacidade para ampliar em cinco vezes a sua produção, que hoje é de 450 mil quilos de pães/dia.

Uma variedade de pães, preparados com farinhas especiais, além de cucas, roscas, pasteis e folhados salgados integram o mix de 150 opções que a empresa oferece a uma ampla rede varejista espalhada pela Região Metropolitana. São supermercados, hotéis, refeitórios empresariais, entre outras organizações destacadas em seus segmentos de atuação. Como os produtos são acondicionados em freezer e assados nos fornos dos próprios varejistas, chegam frescos e quentes às mesas e casas dos consumidores e este é mais um dos diferenciais competitivos da Hiperpan, além da própria estrutura de distribuição.

Adilson Cardoso destaca este bom momento, inclusive com a conquista recente do grupo Carrefour e do Hospital Mãe de Deus, na Capital, que passam a disponibilizar aos consumidores finais sua linha de produtos. Como reitera o CEO da Hiperpan, uma rede supermercadista como o Carrefour, posicionada entre uma das maiores do mercado mundial, por exemplo, “é uma referência” na carteira de clientes.

A fábrica atual A planta da nova unidade

Hoje, chegam a 150 os colaboradores diretos e a expectativa é de dobrar este número até agosto, quando as portas da nova unidade deverão estar abertas. O investimento na planta industrial, com 5.300 metros quadrados de área construída, é de R$ 30 milhões de reais. “Deveremos ampliar em 50% no início e chegar a um incremento de 200% na produção ainda este ano”. Com uma agenda repleta de eventos e participações em feiras setoriais, os planos da Hiperpan são de romper fronteiras no Rio Grande do Sul, com possibilidades nos próximos dois anos de subir até o mercado paulista, passando por Santa Catarina e Paraná.

Adilson Cardoso vê com bons olhos o momento atual que o País vivencia e avalia que “a crise está quase passando, já esteve bem pior”. A estratégia da empresa foca no atendimento a todas as demandas de consumo, apoiadas na vasta linha de produtos, somados a sua qualidade. “Aqueles que se mantiveram no lugar sentiram muito a crise e aqueles que se movimentaram, cresceram”, finaliza Cardoso.

A nova planta industrial da Hiperpan fica na Acilino Francisco de Medeiros, 600 – Distrito Industrial de Gravataí/RS . (Clarisse Ledur)