Com volta de Cortez, Grêmio tem último treino antes da decisão contra o Palmeiras

A segunda-feira (26) marcou o último treino do Grêmio antes da viagem para o duelo decisivo contra o Palmeiras, amanhã, em São Paulo, pela Copa Libertadores. A atividade trouxe uma boa notícia para o técnico e para os torcedores. O lateral-esquerdo Bruno Cortez, que estava afastado por conta de um problema sofrido nas costas, treinou normalmente e estará à disposição.

Com o retorno de Cortez, o tricolor terá força para máxima para tentar reverter a desvantagem sofrido no primeiro jogo, por 1 a 0, se conquistar a vaga às semifinais da competição. O time deve ter a mesma escalação que atuou no jogo de ida na Arena, na última semana.

O provável Grêmio tem: Paulo Victor; Léo Gomes, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Éverton; André.

Neste último trabalho, como de praxe, a atividade foi com parte fechada aos jornalistas. Apenas os minutos finais do treino recreativo foram liberados para imagens. Ainda neste domingo, os jogadores também treinaram, mais uma vez, sem a presença da imprensa.

Ao contrário do adversário, o tricolor ainda atuou no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Com reservas, o time venceu o Athlético-PR, por 2 a 1, em casa.

Agora, tudo é Libertadores. Às 13h, a delegação embarca para São Paulo. Com a derrota por 1 a 0 na última terça-feira, só a vitória interessa para o tricolor. Se os gremistas devolverem o resultado da Arena, a vaga será decidida nos pênaltis. Em caso de vitória por um gol de diferença a partir de 2 a 1, garante a classificação.

Palmeiras e Grêmio duelam nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Pacaembu, com transmissão da Rádio Grenal.

