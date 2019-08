Em uma iniciativa da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, por meio do seu Departamento de Assistência Social e Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil, foi realizada na terça (13) uma reunião com representantes do setor empresarial do RS para buscar parcerias no enfrentamento ao trabalho infantil, a fim de diminuir a prática que ainda causa sequelas irreversíveis e óbitos.

