Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

O vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, e o presidente, Alexandre Gadret (segundo e terceiro da esquerda para a direita na foto) receberam convidados e painelistas. Foto: Jorge Peras/Divulgação O vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, e o presidente, Alexandre Gadret (segundo e terceiro da esquerda para a direita na foto) receberam convidados e painelistas. (Foto: Jorge Peras/Divulgação) Foto: Jorge Peras/Divulgação

Está começando o Fórum Desenvolvimento Econômico – Oportunidades e Financiamentos. A iniciativa é da Rede Pampa, Jornal O Sul e Rádio Liberdade com apoio do BRDE, Badesul e SABA, num oferecimento da Assembléia Legislativa do RS.

Cerca de 400 pessoas prestigiam o evento, sob a mediação do comunicador e jornalista da Rede Pampa, Armando Burd.

Palestrantes

Como palestrantes, o fórum conta com Paulo Uebel, secretário Especial de Desburocratização do Ministério da Economia, e Cláudio Coutinho, presidente do Banrisul.

O evento conta ainda com os painelistas Luiz Corrêa Noronha, vice-presidente do BRDE, e Jeanette Lontra, presidente do Badesul.

Abertura

Após a execução dos hinos Nacional e do Rio Grande, o presidente da Assembleia Legislativa, Luis Augusto Lara deu as boas-vindas e também o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ruth Irigaray.

“O Estado foi por muito tempo hostil para os investimentos e precisa se mostrar amigável aos vizinhos, principalmente para Paraná e Santa Catarina”, disse Lara.

“Nós temos que valorizar o DNA empreendedor que temos no nosso Rio Grande do Sul, a gente exporta ele para Santa Catarina, Mato Grosso, mas temos que manter no nosso Estado”, afirmou Irigaray.

O secretário Especial de Desburocratização e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel, foi o primeiro painelista com a palestra “Oportunidades para investir no novo Brasil”.

“As reformas estruturais são fundamentais, o Estado tem que saber a hora de sair e abrir espaço para os empreendedorismo. A taxa de juros está no piso histórico. O nosso compromisso é resgatar a confiança da sociedade, entregando serviços melhores, temos que ter foco e servir melhor a todos vocês e o nosso desafio é permanente. Nós precisamos de muito investimento em saneamento para reduzir os gastos em saúde. O Estado deixa de ser uma pedra no caminho daqueles que querem empreender, pois até para pagar imposto é difícil no Brasil, isso não faz sentido nenhum, chega de burocracia”, disse Uebel.

Rede Pampa Summer Lounge oferece atrações gratuitas na beira da praia de Capão da Canoa

O espaço do Rede Pampa Summer Lounge 2020, na beira da praia de Capão da Canoa, oferece atrações diárias, das 9 às 19 horas.

Para aproveitar o sol e o mar, quem chegar ao local vai encontrar ombrelones e espreguiçadeiras. Já quem curte os esportes, conta com empréstimos de bicicletas (adulta e infantil) e skates, além de locais para as práticas de slackline, vôlei, beach tennis e frescobol.

É possível ainda participar de aulas de alongamento, circuito funcional, ginástica localizada e step e ainda das animadas aulas de zumba e ritmos. E o melhor: todos os serviços oferecidos no Lounge são gratuitos.

Prorrogação

Devido ao grande sucesso da iniciativa, o funcionamento do Rede Pampa Summer Lounge foi estendido e o público poderá curtir todas estas atrações até o dia 8 de março.

Fotos: Jorge Peras/Divulgação

