Começa o histórico cessar-fogo entre o governo da Colômbia e a guerrilha das Farc

O histórico cessar-fogo entre o governo colombiano e a guerrilha das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) começou à 0h desta segunda-feira (29). “Neste 29 de agosto, começa uma nova história para a Colômbia. Silenciamos os fuzis. Acabou a guerra com as Farc!”, escreveu o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, em sua conta no Twitter.

O fim das hostilidades é um marco na história da Colômbia, que durante 52 anos viveu o conflito armado com esse grupo guerrilheiro, o maior do país. Os confrontos deixaram cerca de 260 mil mortos.

No domingo (28), o chefe das Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, conhecido como Timochenko, confirmou o início do cessar-fogo. “Em minha condição de comandante do Estado-Maior Central das Farc, ordeno a todos nossos comandantes, a todas nossas unidades, a todos e cada um de nossos e nossas combatentes a cessar o fogo e as hostilidades de maneira definitiva contra o Estado colombiano”.

