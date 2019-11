Começa o julgamento de nove acusados de espancar até a morte um adolescente na saída de uma festa em Charqueadas

Começou na manhã desta segunda-feira (18), em Charqueadas, o júri popular de nove acusados da morte de Ronei Faleiro Jr. O adolescente, que tinha 17 anos, foi espancado até a morte na saída de uma festa no Clube Tiradentes, no município, há quatro anos. O julgamento deve durar cinco dias.

Além da vítima, foram agredidos pelo grupo o pai do adolescente, Ronei Wilson Faleiro, que foi buscá-lo na festa, e um casal de amigos. O crime comoveu o Estado.

Apenas familiares das vítimas podem acompanhar o julgamento no local em razão do processo ser conexo a outro, já julgado, de competência do Juizado da Infância e Juventude, em segredo de Justiça. Um dos réus é líder de uma facção criminosa.

São réus Peterson Patric Silveira Oliveira, Jhonata Paulino da Silva Hammes, Vinícius Adonai Carvalho Da Silva, Leonardo Macedo Cunha, Alisson Barbosa Cavalheiro, Volnei Pereira De Araújo, Matheus Simão Alves, Geovani Silva de Souza e Cristian Silveira Sampaio. Todos tinham, na época do crime, entre 18 e 21 anos. Eles respondem por homicídio qualificado, três tentativas de homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menores.

O julgamento é presidido pela juíza Greice Moreira Pinz, da 1ª Vara Judicial da Comarca de Charqueadas. Vinte e duas testemunhas devem ser ouvidas.