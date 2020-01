Porto Alegre Começa retomada do abastecimento de água com retorno da energia elétrica

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Água volta gradualmente às residências, demorando mais nas partes altas. Foto: Alex Rocha/PMPA Água volta gradualmente às residências, demorando mais nas partes altas. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Com o retorno do fornecimento de energia elétrica na maioria dos bairros de Porto Alegre, nesta sexta-feira (17), algumas das estações de bombeamento de água, paradas pela falta de luz desde a quarta (15), voltaram a operar. De acordo com o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), esta falta de energia impactou no abastecimento de água de diversas localidades, especialmente nas pontas de rede e lugares mais altos. Mesmo após o retorno da energia nas estações, a água retorna gradualmente, demorando mais nas partes altas.

Seguem as unidades que já tiveram a retomada da operação, e estão em processo de normalização: Ebat (Estação de Bombeamento de Água Tratada) Belém Velho 2 (Belém Velho, parte da Vila Nova e parte da Restinga); Vila Castelo (afeta Restinga); Retiro da Ponta Grossa (Ponta Grossa); Balneários (Espírito Santo, Guarujá, Serraria e Vila dos Sargentos); Altos do Ipê (Aberta dos Morros); Santa Tereza 3 (Santa Tereza, Televisões e Vila Santa Rita); Praça Moema (Espírito Santo e Praça Moema); Chácara dos Bombeiros (São José e Vila Vargas); Santa Rita (Hípica); e reservatório Morro do Osso (Tristeza). Nesta manhã, foi retomado também o bombeamento da estação São Jorge 2, que atende parte da Vila Nova e Vila Amapá.

Apenas a Ebat Gioconda segue sem o fornecimento de energia, causando, por consequência, a parada da estação Baltazar de Bem. Estas estações atendem Vila Jardim, Jardim Itu, Jardim Sabará e parte alta da Vila Ipiranga. Além disso, na tentativa de retomar a operação da Ebat São José/Cota 200, que atende o bairro São José, nesta quinta, as equipes do Dmae constataram o furto de cabos de energia elétrica em trecho enterrado. Os técnicos trabalham neste momento no conserto emergencial da rede de eletricidade da Estação.

Entenda como é o caminho da água até chegar às casas

Tudo começa na EBAB (Estação de Bombeamento de Água Bruta), que capta a água do Lago Guaíba, seguindo para a ETA (Estação de Tratamento de Água), responsável pelo tratamento da água e distribuição para a EBAT (Estação de Bombeamento de Água Tratada) que a bombeia aos reservatórios e residências. Se falta energia em uma das etapas, a água não chega até às residências.

