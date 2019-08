As obras de manutenção da pista principal do aeroporto Santos Dumont, localizado na zona central do Rio de Janeiro, começam neste sábado (24). Segundo a Infraero, as obras deverão durar ao menos 29 dias, com término previsto para o dia 21 de setembro. Nesse período, quase todos os voos previstos para pousar ou decolar do aeroporto foram transferidos ao Galeão.

Deixe seu comentário: