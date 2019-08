Comemorações Farroupilhas iniciam com o acendimento da Chama Crioula em Tenente Portela

A largada para as comemorações Farroupilhas iniciaram. Nesta sexta-feira (16), ocorreu o acendimento da Chama Crioula em Tenente Portela, no noroeste gaúcho, com apresentações artísticas.

A partir deste sábado (17), a Chama Crioula começa a ser levada para outros municípios do Estado. A cavalo, os cavaleiros representantes de todas as Regiões Tradicionalistas levarão a Chama a cerca de 300 municípios do Sul do Brasil.

O ritual é repetido todos os anos, desde 1947, e marca o início dos Festejos Farroupilhas. A celebração segue até o dia 20 de setembro.

