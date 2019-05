Comissão Especial de Revisão Legislativa da Câmara de Porto Alegre apresentará proposta de revogação e consolidação de leis em junho

Em reunião realizada nesta quinta-feira, 23 de maio, os vereadores que integram a Comissão Especial de Revisão Legislativa da Câmara de Vereadores de Porto Alegre decidiram estender por mais 30 dias o prazo de vigência da Comissão, quando será apresentado para votação no plenário do Legislativo um relatório com proposições que incluem revogações e consolidação de leis que versam sobre diferentes áreas de interesse público.

Ao todo, mais de 12.890 leis foram avaliadas pelos vereadores da Comissão. “Somente relacionadas às passagens de transporte público municipal são 64 leis diferentes. O objetivo é sugerir a consolidação, ou seja, a criação de uma lei única que verse sobre o tema, facilitando o acesso e entendimento do cidadão sobre seus direitos”, explica o presidente da Comissão, vereador Felipe Camozzato (NOVO).

Além do transporte público, leis que envolvem regularização fundiária, entre outros temas, serão objeto de revogações e consolidações. A Comissão é composta por 11 vereadores, sendo Felipe Camozzato (NOVO) o presidente, Rafão Oliveira (PTB) o vice-presidente e Mendes Ribeiro (MDB) o relator. Conforme Camozzato, o objetivo é que a comissão apresente, no relatório final, minutas de projetos de lei, para que sejam levados ao plenário para votação.