A secretária Arita Bergmann assinou nesta quarta-feira (25) uma portaria para a instituição do Comitê de Avaliação e Monitoramento dos Eventos de Saúde Pública. A dengue, o sarampo e a febre amarela são exemplos de assuntos que podem vir a receber atenção do grupo, variando conforme o momento do ano e da situação das doenças no Estado ou País.

