O Palácio Piratini e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul receberam nessa quinta-feira uma comitiva formada por mais de 50 líderes políticos e civis da região de Husrück, na Alemanha, da qual saíram milhares de imigrantes do Rio Grande do Sul desde 1824. No roteiro do grupo também consta uma visita aos municípios de Marata e Nova Petrópolis, a fim de conhecer escolas e outras instituições.