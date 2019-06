O vaivém do encontro de Jair Bolsonaro com o presidente da França, Emmanuel Macron, expôs diferentes versões de ambos os governos sobre a reunião. As comitivas dos dois países vinham combinando uma conversa, mas, enquanto os brasileiros anunciaram uma bilateral com Macron (tipo de reunião que tem um caráter mais formal), os franceses desejavam um diálogo com Bolsonaro em tom de informalidade.

