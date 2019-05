Como fazer uma transição segura de empregado para empresário; entenda

A pesquisa realizada pela Amway Global Entrepreneurship Report divulgou que 58% dos brasilieros desejam ter o próprio negócio. Porém, inciá-lo não é fácil. É preciso ter cautela, pois o universo do empreendedorismo é bem diferente do emprego fixo. Segundo Vivian Wolff, Coach de Vida e Carreira, ao começar um negócio próprio, é preciso escolher algo que você goste muito e que tenha conhecimento.

“Analise as condições do mercado, público-alvo, localização e, principalmente, se é mesmo o seu perfil. Ser empreendedor não é o glamour que muitos pensam e não representa garantia de sucesso”, ela explica. Vivian detalha ainda as dificuldades da profissão: “Você terá que trabalhar o dobro do que trabalhava no seu emprego até sua empresa engatar, começar a se pagar e a gerar lucro. Terá que tomar decisões difíceis, descobrir como conseguir o investimento para seu negócio e como vai se sustentar enquanto o projeto não gera receita. Poucos pensam sobre isso e, de repente, o fluxo de caixa entra em pane”.

Confira 5 fatores que contribuem para o fortalecimento do novo negócio, conforme a especialista:

1) A motivação

Para fazer algo bem, você tem que não somente gostar muito do que faz, mas acreditar no seu projeto

2 ) O bom empreendedor

É aquela pessoa que continua quando todos parariam, que está disposto a dedicar tempo e dinheiro, falhar e recomeçar

3) O produto ou serviço

Deve ser ideal e necessário para o mercado de atuação escolhido. Se não tem público para seu produto/serviço, a chance de fracassar é grande

4) A equipe

Cuidar das pessoas que embarcaram na aventura de empreender com você é uma ótima estratégia para a saúde a longo prazo de todos, inclusive do seu negócio. Lembre-se de que há um limite que a maioria dos membros da sua equipe está disposta a tolerar. Doses de reconhecimento e gratidão devem estar sempre presentes

5) O imprevisível

Tenha a clareza de que coisas inesperadas acontecem e que os prazos podem se estender muito mais do que o planejado. Você talvez demore mais tempo para levantar o financiamento que deseja ou para começar a gerar receita, mas executando os passos corretamente, em vez de rapidamente, você terá mais chances de conseguir

Deixe seu comentário: