A Anistia Internacional denunciou uma nova onda de perseguição à comunidade LGBT na Chechênia, república de maioria muçulmana e que faz parte da Rússia. Apesar dos relatos de torturas, prisões e outros atos contra homossexuais nos últimos meses, as autoridades locais desmentem as acusações. Algumas das vítimas estariam com os passaportes retidos para que não deixem o país.

