Comunistas com Maia

O indicativo de apoio do PCdoB à reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) para a presidência da Câmara dos Deputados irritou militantes do partido Brasil afora e desgastou de vez a relação com o PT, aliado histórico.

Além dos comunistas e do PSL (partido do presidente Jair Bolsonaro), 11 bancadas que somam mais de 300 deputados embarcaram na campanha de Maia. Para o ex-ministro da Justiça Tarso Genro (PT-RS), o apoio do PCdoB favorece Bolsonaro e “não a união democrática”.

Erro

Tarso diz não ter visto “argumento consistente” na nota do também ex-ministro do governo Lula e líder do PCdoB, Orlando Silva (SP): “PCdoB erra gravemente”. No comunicado, Silva diz que o objetivo dos comunistas com o apoio a Maia é “criar as melhores condições possíveis para que a oposição exerça a resistência democrática”.

PDT

Partido do candidato presidencial derrotado Ciro Gomes, o PDT também anunciou apoio a Maia. O próximo passo, projeta o democrata, é fechar com o PSB e garantir a reeleição no primeiro turno.

Terrorismo

O deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO), futuro líder do governo de Jair Bolsonaro, é autor do projeto de lei 5825, que “estabelece um marco legal do combate ao terrorismo”. Ele era consultor da Câmara e apresentou o texto ao então deputado Jair Bolsonaro (PSL-RJ), que protocolou a proposta em 2016.

Crimes

No texto, que tramita na Comissão de Defesa Nacional, Vitor Hugo e Bolsonaro defendem “a tipificação de crimes específicos de desobediência, de maneira a potencializar a autoridade do responsável, civil ou militar”. Bolsonaro, parlamentares aliados e integrantes do Executivo federal defendem a tipificação de movimentos sociais como organizações terroristas.

Armas (1)

Mais de 950 mil pessoas se manifestaram até ontem, pelo portal do Senado, contra a convocação de um plebiscito para revogar o Estatuto do Desarmamento. A favor da proposta (PDS 175/2017) votaram 731 mil pessoas.

Armas (2)

Na consulta popular, o cidadão responderia a três perguntas. Deve haver porte de armas-de-fogo para quem reside na área rural? O Estatuto do Desarmamento deve ser revogado para permitir o porte? Ou a permissão deve ser apenas para a posse?.

Rochas

As exportações de rochas ornamentais encerraram o ano de 2018 com um montante de US$ 992 milhões. Os três principais destinos foram Estados Unidos, China e Itália. O Brasil ocupa a quarta posição de países que mais produzem pedras naturais.

Espírito Santo

Principal Estado exportador brasileiro, o Espírito Santo responde por US$ 791,3 milhões das vendas externas, o que equivale a 79,3% do total de faturamento do País.

Bahia

A única agência do Banco do Brasil em Arraial D’Ajuda (BA), cidade turística que lota no verão, está inativa desde uma tentativa de assalto na semana passada. Funcionam apenas os caixas eletrônicos sem opção de saque. Turistas e moradores estão tendo que viajar até Porto Seguro para buscar dinheiro.

Vetos

Bolsonaro vetou dois dispositivos do Orçamento de 2019, que destinariam R$ 50 milhões para reestruturação das carreiras do Incra e R$ 10 milhões para criação de um fundo especial para o CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Sobre esse último, justificou que a destinação de recursos “iria contra o novo regime fiscal e o teto de gastos públicos”.

ESPLANADEIRA

De acordo com o Ministério da Saúde, 82% das vagas do último edital do programa Mais Médicos foram preenchidas. Com a publicação do resultado dos selecionados na segunda chamada, mais de 7 mil médicos com registro no Brasil se apresentaram aos municípios.

Walmor Parente (interino)

Deixe seu comentário: