“Concentração e muita vontade de vencer”, vice de futebol destaca ambiente do Grêmio antes de decisão na Libertadores

O tão aguardado dia pelo início da decisão das semifinais chegou para Grêmio e Flamengo. Nesta quarta-feira, os times iniciam a disputa por uma das vagas às finais da Copa Libertadores. Em um dos confrontos mais esperados, a preparação é de muita concentração e foco no resultado pelo lado tricolor, conforme destacou o vice presidente de futebol do Grêmio, Duda Kroeff, em entrevista ao programa Futebol Alegria do Povo, da Rádio Grenal.

Disputando o primeiro jogo em casa, uma vitória sem levar gols é o resultado considerado ideal pelo dirigente, que destacou que, com o saldo qualificado nesta fase, o Grêmio pode marcar também jogando no Maracanã: “Chegou o dia do grande jogo contra o Flamengo. A Arena estará lotada e esperamos construir uma boa vantagem pra decidir no Rio de Janeiro. O mais importante é vencer. Seria ótimo uma vitória sem levar gols, pois tem o gol qualificado. Não seria um absurdo (o 0 a 0), pois penso que podemos marcar gols fora de casa.”

“Entre o grupo de jogadores, o clima é confiança. Ao enfrentar um elenco badalado, o time gaúcho também ressalta a qualidade de suas peças. Apesar de contar com qualidades individuais, a força do elenco é um dos pontos destacados pelo dirigente gremista. “A esperança no Everton é sempre muito grande. Mas eu tenho confiança em todo o grupo, que vem trabalhando muito, concentrado, com muita vontade de vencer. Tenho em fé em todos. Renato sempre diz que a gente tem um grupo. Tanto Maicon como Michel são excelentes. Não sei quem vai jogar. Um marca melhor, o outro toca melhor a bola.”

Confira outros pontos da entrevista

Permanência de Everton

Sabemos que em breve ele vai acabar saindo, pois vem jogando muito bem e chamando a atenção de todos. Mas ele ficou pra nos ajudar e está feliz aqui.

Contratações

Estamos satisfeitos com nosso grupo. Vamos falar sobre contratações somente no final do ano, na reunião que sempre fazemos. Já temos algumas conversas sobre, mas aprofundar o assunto, somente no final do ano. O Leonardo Gomes se machucou, então vamos colocar na pauta a contratação de um lateral para o próximo ano. Em relação aos goleiros, estamos muito satisfeitos com o Paulo e confiamos em todos eles.

Renovação de Renato Portaluppi

O Presidente já tentou abordar isso com ele, mas ele não quer falar sobre agora. Quer esperar. Meu sentimento é que ele fica.

A primeira disputa entre os times ocorre nesta noite, às 21h30, na Arena, com transmissão do Portal O Sul e Rádio Grenal.

