Concerto com a Orquestra de Câmara Theatro São Pedro e o pianista Max Uriarte

A OCTSP (Orquestra de Câmara Theatro São Pedro), sob a regência de seu maestro titular e diretor artístico Evandro Matté, apresenta mais uma edição da série Concertos Oficiais.

O destaque do programa contará com a performance do convidado especial, o pianista Max Uriarte. O solista irá apresentar o Concerto em Lá maior para piano e cordas de Karl Ditters von Dittersdorf que possui um caráter íntimo, sendo ao mesmo tempo, pródigo em melodismo e expressividade.

O espetáculo acontece nesta quinta-feira (14), às 20 horas, no Theatro São Pedro, em Porto Alegre. O programa inclui também obras dos compositores Nepomuceno, Puccini e Grieg, interpretados pela OCTSP. Os ingressos estão disponíveis e podem ser adquiridos antecipadamente na bilheteria ou online pelo site do Teatro.

A série oficial de Concertos da OCTSP é financiada pela Lei de Incentivo à Cultura, tem o patrocínio master do Banrisul, patrocínio da Gerdau, Calçados Beira Rio e CVI Refrigerantes. Apoio das empresas Stihl e In Betta. A realização é da Associação Pró-Música de Porto Alegre. Ministério da Cidadania – Secretaria Especial de Cultura e Governo Federal – Pátria Amada Brasil.

SERVIÇO:

O que: Concerto Oficial da OCTSP

Regência: Evandro Matté

solista: Max Uriarte

Quando: 14 de novembro de 2019 – quinta-feira

Onde: Theatro São Pedro – Praça Mal. Deodoro, s/n – Centro Histórico – Porto Alegre – RS

Informações sobre o evento: (51) 3226 2005

Fanpage: @octsp | Instagram: octspoficial

Site: www.orquestratsp.com.br/

Ingressos: http://bit.ly/2qBfD8f

Plateia: R$ 50,00

Cam. central: R$ 40,00

Lateral: R$ 30,00

Galeria: R$ 20,00